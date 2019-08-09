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Зеленский утвердил порядок проведения осмотра разведорганов

Новости » Политика    09.08.2019 - 12:11
Зеленский утвердил порядок проведения осмотра разведорганов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский утвердил порядок проведения осмотра разведывательных органов Украины. Об этом говорится на сайте президента.

Кроме того, контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.

"Утвердить порядок проведения осмотра разведывательных органов Украины (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в сообщении.

Зеленский утвердил порядок проведения осмотра разведорганов

Напомним, 16 мая пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об организации планирования в оборонке

Указ предусматривает осмотры в разных сферах, в том числе с использованием возможностей совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня и Консультативной миссии Евросоюза по вопросам реформирования сектора гражданской безопасности.

Как сообщалось, к указу президента прилагалось решение СНБО, согласно которому надлежит провести следующие осмотры: оборонный; осмотр общественной безопасности и защиты; осмотр состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которых установлено законом; осмотр общегосударственной системы борьбы с терроризмом; осмотр разведывательных органов Украины.

Отметим, Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины.

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