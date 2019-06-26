Зеленский согласовал порядок применения ВСУ

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский отметил необходимость повышения интенсивности внедрения мероприятий оборонной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня рассмотрел и согласовал документы, которыми установлен порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Отмечается, что документы, которые согласовал Зеленский, определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил, других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

В частности, в АП сообщили, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак доложил о состоянии дел в Вооруженных силах Украины. В свою очередь, Зеленский отметил, что в зоне проведения ООС необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, которые принимают участие в операции.

Президент добавил, что необходимо принять меры, направленные на недопущение возникновения на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций. Прежде всего речь идет о предотвращении диверсиям и терактам.

Напомним, 27 мая Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Тогда Зеленский отметил необходимость улучшения бытовых условий военных.