Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим ВСУ

Фото: Руслан Хомчак (УНИАН)

Вместе с тем Хомчак был уволен с должности начальника Генерального штаба

В субботу, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Военными силами Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, в указе президента №124/2020 говорится о назначении Хомчака на соответствующую должность.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

Вместе с тем Хомчак был уволен с должности начальника Генерального штаба.

"Освободить Хомчака Руслана Борисовича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №124/2020.

Напомним, 21 мая прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На его место был назначен Руслан Хомчак.

Отметим, в феврале в СМИ появилась информация об отставке Хомчака с должности начальника Генерального штаба, однако в Офисе президента эту информацию назвали фейком.