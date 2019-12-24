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Зеленский назначил Арахамию секретарем Нацинвестсовета

Новости » Политика     24.12.2019 - 20:44
Зеленский назначил Арахамию секретарем Нацинвестсовета
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, президент назначил народного депутата, главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

"Утвердить в персональном составе Национального инвестиционного совета следующих лиц: Давид Арахамия - народный депутат, глава фракции политической партии "Слуга народа", секретарь Совета (по согласию)", - говорится в указе №950/2019.

Кроме того, президент назначил заместителем секретаря совета заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, а советником секретаря Бесика Сихарулидзе.

В состав Инвестсовета вошли премьер-министр Алексей Гончарук, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Также в состав совета вошли президент и гендиректор компании "POSCO International Corp." (Республика Корея) Ким Янг-Санг (по согласию), министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр энергетики Алексей Оржель и глава Верховной рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Этим же указом президент вывел из состава Нацинвестсовета бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-вицепремьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Напомним, 25 июня Владимир Зеленский предложил Хироши Микитани, основателю японской компании Rakuten и владельцу сервиса Viber, войти в состав Национального инвестиционного совета.

Кроме того, указом от 21 июня Владимир Зеленский внес изменения в положение о Национальной инвестиционный совет и обновил персональный состав учреждения, секретарем совета был назначен предприниматель Давид Арахамия.

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