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Зеленський призначив Арахамія секретарем Націнвестради

Новини » Політика     24.12.2019 - 20:44
Зеленський призначив Арахамія секретарем Націнвестради
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський затвердив персональний склад Національної інвестиційної ради

Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної інвестиційної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, президент призначив народного депутата, голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.

"Затвердити у персональному складі Національної інвестиційної ради таких осіб: Арахамія Давид - народний депутат, голова фракції політичної партії "Слуга народу", секретар Ради (за згодою)", - йдеться в указі №950/2019.

Крім того, президент призначив заступником секретаря ради заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, а радником секретаря Бесіка Сіхарулідзе.

До персонального складу Інвестради також увійшли прем’єр-міністр Олексій Гончарук, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовкла, міністр юстиції Денис Малюська, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Також до склади ради увійшли президент і гендиректор компанії "POSCO International Corp." (Республіка Корея) Кім Янг-Санг (за згодою), міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр енергетики Олексій Оржель та голова Верховної ради Дмитро Разумков (за згодою).

Цим же указом президент вивів зі складу Націнвестради колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, екс-віцепрем’єра Степана Кубіва, екс-міністра юстиції Павла Петренка та екс-міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Нагадаємо, 25 червня Володимир Зеленський запропонував Хіроші Мікітані, засновнику японської компанії Rakuten та власнику сервісу Viber, увійти до складу Національної інвестиційної ради.

Крім того, указом від 21 червня Володимир Зеленський вніс зміни до положення про Національну інвестиційну раду та оновив персональний склад установи, секретарем ради було призначено підприємця Давида Арахамію.

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