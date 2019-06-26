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Зеленский предложил владельцу Viber войти в состав Национального инвестиционного совета

Новости » Экономика    26.06.2019 - 01:55
Зеленский предложил владельцу Viber войти в состав Национального инвестиционного совета
Фото: в ходе встречи в АП (president.gov.ua)

Основатель компании Rakuten заявил о готовности способствовать увеличению количества инвестиций со стороны Японии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи 25 июня с Хироши Микитани, учредителем японской компании Rakuten - владельца сервиса Viber, предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Также на встрече обсуждались планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине - расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten и выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.

Крм того, как отмечает пресс-служба Зеленского, Микитани одобрительно отозвался об инициативе президента "Государство в смартфоне" и выразил желание тесно сотрудничать по этому проекту.

Напомним, указом от 21 июня президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о Национальном инвестиционном совете и обновил персональный состав учреждения, секретарем совета был назначен предприниматель Давид Арахамия.

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Новости Украины Владимир Зеленскийинвестициисовет
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