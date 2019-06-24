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Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета

Новости » Политика    24.06.2019 - 11:56
Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета
Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

Четвертый номер в списке партии Слуга народа получил должность

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в положение о Национальном инвестиционном совете и обновил персональный состав учреждения. Указ президента опубликован на президентском сайте.

Согласно указу, совет Национальной инвестиционный совет возглавляет президент Владимир Зеленский.

Секретарем совета назначен предприниматель Давид Арахамия.

Кроме того, в состав совета вошли:

  • Ровнаг Абдуллаев - президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR (Азербайджанская Республика) (по согласованию)
  • Ахмет Акча - председатель правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A. S. (Турецкая Республика) (по согласованию)
  • Гончарук Алексей Валерьевич - заместитель главы Администрации президента Украины
  • Гройсман Владимир Борисович - премьер-министр Украины
  • Алан Джоуп - генеральный директор компании Unilever NV (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (по согласию)
  • Ермак Андрей Борисович - помощник президента Украины
  • Фумія Кокубу - председатель совета директоров Marubeni Corporation (Япония) (по согласию)
  • Джеймс Коулз - генеральный директор отделения Европа, Ближний Восток и Африка банка Citigroup Inc (Соединенные Штаты Америки) (по согласию)
  • Олаф Кох, глава правления компании Metro AG (Федеративная Республика Германия) (по согласию)
  • Изабель Кочер - генеральный директор компании Engie SA (Французская Республика) (по согласованию)
  • Кубив Степан Иванович - первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины
  • Маргарита Луи-Дрейфус - глава правления компании Louis Dreyfus Holding BV. (Королевство Нидерланды) (по согласию)
  • Дэвид Макленнан - глава правления и генеральный директор компании Cargill Inc. (Соединенные Штаты Америки) (по согласию)
  • Маркарова Оксана Сергеевна - министр финансов Украины
  • Лакшми Нивас Миттал, главаправления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (по согласию)
  • Кунихару Накамура - президент и генеральный директор группы компаний Sumitomo Согр. (Япония) (по согласию)
  • Петренко Павел Дмитриевич - министр юстиции Украины
  • Пристайко Вадим Владимирович - заместитель главы администрации президента Украины
  • Крис Сингх - президент и генеральный директор компании Holtec International, Inc. (Соединенные Штаты Америки) (по согласию)
  • Смолий Яков Васильевич - глава Национального банка Украины (по согласию)
  • Султан Ахмед Бин Сулайем, глава правления и генеральный директор группы компаний DP World (Объединенные Арабские Эмираты) (по согласию)
  • Ян Тейлор - генеральный директор и президент группы компаний Vitol Holding B. V. (Королевство Нидерланды) (по согласию)
  • Устенко Олег Леонидович - советник президента Украины
  • Стефани фон Фриденбург - главный операционный директор Международной финансовой корпорации (по согласованию)
  • Грегори Хекман - генеральный директор компании Bunge Limited (Соединенные Штаты Америки) (по согласию)
  • Сумма Чакрабарти - президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласию)
  • Ким Янг-Санг - президент и генеральный директор компании Posco Daewoo Corporation (Республика Корея) (по согласию)

Напомним, что до последнего времени секретарем Национального инвестиционного совета был Борис Ложкин - глава Администрации президента в 2014-2016 годах.

Как сообщало, РБК-Украина предприниматель Давид Арахамия стал четвертым номером в списке партии Владимира Зеленского "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах.

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