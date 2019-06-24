Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета

Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

Четвертый номер в списке партии Слуга народа получил должность

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в положение о Национальном инвестиционном совете и обновил персональный состав учреждения. Указ президента опубликован на президентском сайте.

Согласно указу, совет Национальной инвестиционный совет возглавляет президент Владимир Зеленский.

Секретарем совета назначен предприниматель Давид Арахамия.

Кроме того, в состав совета вошли:

Ровнаг Абдуллаев - президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR (Азербайджанская Республика) (по согласованию)

Ахмет Акча - председатель правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A. S. (Турецкая Республика) (по согласованию)

Гончарук Алексей Валерьевич - заместитель главы Администрации президента Украины

Гройсман Владимир Борисович - премьер-министр Украины

Алан Джоуп - генеральный директор компании Unilever NV (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (по согласию)

Ермак Андрей Борисович - помощник президента Украины

Фумія Кокубу - председатель совета директоров Marubeni Corporation (Япония) (по согласию)

Джеймс Коулз - генеральный директор отделения Европа, Ближний Восток и Африка банка Citigroup Inc (Соединенные Штаты Америки) (по согласию)

Олаф Кох, глава правления компании Metro AG (Федеративная Республика Германия) (по согласию)

Изабель Кочер - генеральный директор компании Engie SA (Французская Республика) (по согласованию)

Кубив Степан Иванович - первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины

Маргарита Луи-Дрейфус - глава правления компании Louis Dreyfus Holding BV. (Королевство Нидерланды) (по согласию)

Дэвид Макленнан - глава правления и генеральный директор компании Cargill Inc. (Соединенные Штаты Америки) (по согласию)

Маркарова Оксана Сергеевна - министр финансов Украины

Лакшми Нивас Миттал, главаправления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (по согласию)

Кунихару Накамура - президент и генеральный директор группы компаний Sumitomo Согр. (Япония) (по согласию)

Петренко Павел Дмитриевич - министр юстиции Украины

Пристайко Вадим Владимирович - заместитель главы администрации президента Украины

Крис Сингх - президент и генеральный директор компании Holtec International, Inc. (Соединенные Штаты Америки) (по согласию)

Смолий Яков Васильевич - глава Национального банка Украины (по согласию)

Султан Ахмед Бин Сулайем, глава правления и генеральный директор группы компаний DP World (Объединенные Арабские Эмираты) (по согласию)

Ян Тейлор - генеральный директор и президент группы компаний Vitol Holding B. V. (Королевство Нидерланды) (по согласию)

Устенко Олег Леонидович - советник президента Украины

Стефани фон Фриденбург - главный операционный директор Международной финансовой корпорации (по согласованию)

Грегори Хекман - генеральный директор компании Bunge Limited (Соединенные Штаты Америки) (по согласию)

Сумма Чакрабарти - президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласию)

Ким Янг-Санг - президент и генеральный директор компании Posco Daewoo Corporation (Республика Корея) (по согласию)

Напомним, что до последнего времени секретарем Национального инвестиционного совета был Борис Ложкин - глава Администрации президента в 2014-2016 годах.

Как сообщало, РБК-Украина предприниматель Давид Арахамия стал четвертым номером в списке партии Владимира Зеленского "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах.