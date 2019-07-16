Зеленский утвердил изменения в составе Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в персональном составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Согласно документу, в персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики был введено Иван Баканов - первый заместитель главы Службы безопасности Украины - начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Кроме того, в персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики утвержден глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования - 16 июля.

Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В состав Нацсовета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти. Возглавил совет по вопросам антикоррупционной политики Руслан Рябошапка.

РБК-Украина писало, что Государственная таможенная служба (ГТС) 16 июля получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре на основе документов, представленных председателем ГМС Максимом Нефедовым.