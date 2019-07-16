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Зеленский и Меркель обсудили дальнейшие шаги по урегулированию на Донбассе

Новости » Политика    16.07.2019 - 20:45
Зеленский и Меркель обсудили дальнейшие шаги по урегулированию на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Зеленский и Меркель также обсудили вопрос дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 июля, и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства. 

Как сообщается, стороны положительно отметили результаты недавней встречи дипломатических советников в Нормандском формате в Париже, которая должна дать толчок работе Трехсторонней контактной группы.

Также Зеленский и Меркель подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования.

Также они обсудили вопрос дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины, и уделили отдельное внимание обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 июля во французской столице Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и Российской Федерации для возобновления переговоров в нормандском формате. В последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и России проводили встречу в нормандском формате в 2016 году в Берлине. 

Кроме того, во время рабочей поездки в Германию украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. Тогда же канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала встречу советников стран 12 июля.

Позднее в рамках саммита G20 в японской Осаке немецкий канцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин договорились о продолжении работы в нормандском формате по разрешению ситуации на Донбассе.

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