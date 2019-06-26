Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В состав Национального совета вошли представители экспертных неправительственных организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом говорится в указе президента от 25 июня.

В состав Национального совета вошли представители неправительственных экспертных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти. В частности, в совете будут работать руководители "Трансперенси Интернешнл Украина", Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций "Центр противодействия коррупции" и "Центр политико-правовых реформ". Возглавил совет по вопросам антикоррупционной политики Руслан Рябошапка.

Также официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций, а именно представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине.

"Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики будет центром разработки решений для борьбы с коррупцией. Мы быстро будем реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения. Совет также должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций в достижении тех результатов борьбы с коррупцией, которых ждет общество... Наше первое заседание состоится уже в ближайшее время", - сообщил Рябошапка.

Напомним, Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

РБК-Украина писало, что 11 апреля судьи ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.