Зеленський уточнив заяву про "війну до червня 2026-го"

Російська армія почне відчувати санкції Заходу десь з червня 2026 року . Втім, є можливість прискорити цей ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

"Ми всі розуміємо, що економіка Росії почала відчувати санкції, але реально їхня армія буде це відчувати, починаючи десь з червня 2026 року, і це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати, але це дуже складно, ніхто не хоче років війни", - заявив президент.

Він додав, щоб економіка Росії відчула наслідки раніше - необхідні нові сильні санкційні пакети, які наблизять зменшення фінансової підтримки російської армії. Мова йде про:

санкції проти російської енергетики;

санкції проти поставок компонентів, які Росія використовує для виготовлення далекобійного озброєння, у тому ж числі дронів та ракет;

обмеження цін на енергоресурси.

"І тут потрібна не тільки Європа, 17-й пакет допомагає, але цього недостатньо. Ми дуже надіємося, що буде прийнято 18-й пакет, він вже розробляється. І дуже потрібен сильний пакет санкцій від США", - зауважив президент.

За словами президента, на його думку, сьогодні нічого не заважає Сенату США підтримати новий пакет санкцій проти Росії.

"І тоді ми зможемо наблизити можливості, щоб ця війна закінчилася якомога раніше. Тоді їхня економіка і Путін будуть це відчувати, у армії буде дефіцит бюджету, тільки так це можливо окрім дипломатії", - пояснив він.