Зеленский уточнил заявление о "войне до июня 2026-го"

Российская армия начнет ощущать санкции Запада где-то с июня 2026 года . Впрочем, есть возможность ускорить этот эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

"Мы все понимаем, что экономика России начала чувствовать санкции, но реально их армия будет это чувствовать, начиная где-то с июня 2026 года, и это очень долго для нас. Мы не хотим так долго воевать, но это очень сложно, никто не хочет лет войны", - заявил президент.

Он добавил, чтобы экономика России почувствовала последствия раньше - необходимы новые сильные санкционные пакеты, которые приблизят уменьшение финансовой поддержки российской армии. Речь идет о:

санкции против российской энергетики;

санкциях против поставок компонентов, которые Россия использует для изготовления дальнобойного вооружения, в том же числе дронов и ракет;

ограничении цен на энергоресурсы.

"И здесь нужна не только Европа, 17-й пакет помогает, но этого недостаточно. Мы очень надеемся, что будет принят 18-й пакет, он уже разрабатывается. И очень нужен сильный пакет санкций от США", - отметил президент.

По словам президента, по его мнению, сегодня ничего не мешает Сенату США поддержать новый пакет санкций против России.

"И тогда мы сможем приблизить возможности, чтобы эта война закончилась как можно раньше. Тогда их экономика и Путин будут это чувствовать, у армии будет дефицит бюджета, только так это возможно кроме дипломатии", - пояснил он.