Зеленський: Червень 2026-го - ми всі сподіваємося, що війни вже не буде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сподівання, що у червні 2026 року війни вже не буде. При цьому з літа наступного року РФ особливо відчує вплив санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.

Глава держави вважає, що проти Росії потрібні конкретні санкційні кроки. Втім, він підтверджує, що є люди, які вважають, що сильні санкції можуть нібито закрити можливість діалогу з РФ. І, як зазначив президент, такі думки є і в США, і в Європі.

"Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го - ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у рускіх буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно", - сказав президент.

Зеленський додав, що складно передбачити дефіцит бюджету РФ, оскільки її економіка в більшості своїй тіньова. За словами президента, найбільший виклик зараз - це зростання російського військово-промислового комплексу.

"Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну. Далі велика проблема з ВПК, з компонентами, які йдуть з Китаю, з Тайваню, зі США і з деяких небагатьох компаній Європи. Близько трьох десятків ключових підприємств ВПК Росії послідовно мають відповідні контракти з компаніями з цих країн, про які я сказав", - зазначив він.

Зеленський також прокоментував свою участь у саміт G7 та НАТО. Він зазначив, що прем'єр Канади, яка зараз головує в G7, запросив його на саміт цього червня, президент України підтвердив свою участь.

"Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", - додав Зеленський.

Що стосується ЄС, президент сказав, що також буде присутній на саміті в тому чи іншому форматі.