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Зеленский установил дедлайн для вступления в ЕС, - Кулеба

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Киев, Понедельник 18 июля 2022 17:16
Зеленский установил дедлайн для вступления в ЕС, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в Европейский союз. Но его не будут раскрывать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Forbes.

"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу", - отметил он.

По его словам, решение о вступлении зависит от Европейского союза, а не только от Украины.

"Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% удовлетворять всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат. Опыт получения статуса кандидата показал, что мы умеем это делать", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что частичная оккупация территорий Украины не станет преградой для вступления в Евросоюз, если сам ЕС захочет найти политическое решение.

Президент Зеленский считает, что мечта о свободной Европе не реализуется без членства Украины в ЕС.

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Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба Вступление в ЕС
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