Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба
Президент України Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу. Але його не будуть розкривати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Forbes.
"У нас не уряд, а особисто президент Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України до ЄС. Але я вам його не скажу", - зазначив він.
За його словами, рішення про вступ залежить від Європейського союзу, а не тільки від України.
"Якщо ми озвучимо дедлайн, можна так налякати когось в ЄС, що він буде свідомо гальмувати все, що пов'язано з європейською інтеграцією України. Навіть якщо ми будемо на 120% задовольняти всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно будуть гальмувати. Треба все робити спокійно, розумно і на результат. Досвід отримання статусу кандидата показав, що ми вміємо це робити", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що часткова окупація територій України не стане перепоною для вступу до Євросоюзу, якщо сам ЄС захоче знайти політичне рішення.
Президент Зеленський вважає, що мрія про вільну Європу не реалізується без членства України в ЄС.
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