Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу. Але його не будуть розкривати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Forbes .

"У нас не уряд, а особисто президент Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України до ЄС. Але я вам його не скажу", - зазначив він.

За його словами, рішення про вступ залежить від Європейського союзу, а не тільки від України.

"Якщо ми озвучимо дедлайн, можна так налякати когось в ЄС, що він буде свідомо гальмувати все, що пов'язано з європейською інтеграцією України. Навіть якщо ми будемо на 120% задовольняти всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно будуть гальмувати. Треба все робити спокійно, розумно і на результат. Досвід отримання статусу кандидата показав, що ми вміємо це робити", - додав Кулеба.