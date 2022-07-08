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Зеленский: мечта о свободной Европе не реализуется без Украины в составе ЕС

Новина українською →
Киев, Пятница 08 июля 2022 17:11
Зеленский: мечта о свободной Европе не реализуется без Украины в составе ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Европа не сможет стать по-настоящему мирной, свободной и стабильной без Украины в составе Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к парламенту Словении.

"Никто сейчас не скажет, сколько времени продлится наше движение от кандидатства до полноправного членства, но все мы на самом деле знаем, что мечта о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского союза. И это не просто слова, а еще один факт, который навсегда останется фактом", - отметил он.

По его словам, именно поэтому Россия начала наступление на Европу именно с Украины.

"Восточная граница Европы теперь является восточной границей Украины. И однажды, я верю, что уже скоро на нашей границе будут стоять отметки территории Европейского союза", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал создание дорожной карты, которая отразит пошаговую инструкцию Украины для вступления в ЕС.

В Кабинете министров считают, что процесс вступления может занять до пяти лет.

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