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Помешает ли оккупация территорий членству Украины в ЕС: что говорит МИД

Новина українською →
Киев, Среда 13 июля 2022 09:44
Помешает ли оккупация территорий членству Украины в ЕС: что говорит МИД Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европа полна конфликтов, которые остаются под покровом бесконечных переговоров. Если есть желание найти политическое решение, то для Украины найдется способ стать членом ЕС даже при оккупации части территорий.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию El Pais.

Министр привел как пример Испанию, которая является членом Европейского союза и имеет открытый конфликт из-за Гибралтара с Великобританией. При этом он добавил, что Кипр является членом ЕС при том, что остров разделен с Турцией.

"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась, и мы хотим освободить нашу территорию", - заявил он.

Кулеба добавил, что переговоры о вступлении в ЕС будут очень сложными из-за различных интересов.

"Но искусство дипломатии заключается в том, чтобы найти баланс. Членство Украины сделает ЕС сильнее", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мечта о свободной Европе не реализуется без Украины в составе ЕС.

Кроме того, ранее Зеленский анонсировал создание дорожной карты, которая отразит пошаговую инструкцию Украины для вступления в ЕС.

Добавим, что в Кабинете министров считают, что процесс вступления может занять до пяти лет.

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Помешает ли оккупация территорий членству Украины в ЕС: что говорит МИД
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