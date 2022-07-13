Помешает ли оккупация территорий членству Украины в ЕС: что говорит МИД

Европа полна конфликтов, которые остаются под покровом бесконечных переговоров. Если есть желание найти политическое решение, то для Украины найдется способ стать членом ЕС даже при оккупации части территорий.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию El Pais .

Министр привел как пример Испанию, которая является членом Европейского союза и имеет открытый конфликт из-за Гибралтара с Великобританией. При этом он добавил, что Кипр является членом ЕС при том, что остров разделен с Турцией.

"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась, и мы хотим освободить нашу территорию", - заявил он.

Кулеба добавил, что переговоры о вступлении в ЕС будут очень сложными из-за различных интересов.

"Но искусство дипломатии заключается в том, чтобы найти баланс. Членство Украины сделает ЕС сильнее", - подчеркнул министр.