Зеленський про успіхи на фронті: росіян оточують під Добропіллям і зачищають у Куп'янську

Контрнаступ в районах Добропілля і Покровська

За словами президента, там росіяни хотіли оточити Сили оборони, але завдяки контрнаступальним діям саме українські війська оточують ворога.

"На сьогодні десь близько 330 кв. кілометрів під нашим контролем - звільнено 160 і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції", - сказав Зеленський.

Він додав, що наразі ворог підтягнув туди 61-у бригаду морської піхоти, щоб не допустити просування Сил оборони.

"Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних сил України. Висновки можна буде робити, напевно, трішки пізніше", - підкреслив президент.

Заходи проти російських ДРГ у Куп'янську

Щодо цього міста, то в районі Куп'янська тривають жорсткі дії і там є відповідні українські сили.

"Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачисткою. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", - сказав Зеленський.

Інші напрямки на фронті

Щодо Сумського напрямку, там постійно є результати. Новопавлівський напрямок - на сьогодні без особливостей. Щодо Запорізького напрямку, то у росіян не вистачає сил, тому щоб показати успіх, вони все кидають на Покровськ і Добропілля.