RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский об успехах на фронте: россиян окружают под Добропольем и зачищают в Купянске

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Данила Крамаренко, Роман Кот

Силы обороны Украины даже в тяжелой ситуации достигают определенных успехов на фронте. В частности, сейчас речь идет об окружении врага в районе Доброполья и зачистке в Купянске.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.

Контрнаступление в районах Доброполья и Покровска

По словам президента, там россияне хотели окружить Силы обороны, но благодаря контрнаступательным действиям именно украинские войска окружают врага.

"На сегодня где-то около 330 кв. километров под нашим контролем - освобождено 160 и более 170 зачищено от врага. Мы понимаем, что именно туда они сейчас будут перебрасывать личный состав, чтобы сохранить позиции", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас враг подтянул туда 61-ю бригаду морской пехоты, чтобы не допустить продвижения Сил обороны.

"Непросто говорить об успехе, когда мы защищаемся, но я считаю, что это успех Вооруженных сил Украины. Выводы можно будет делать, наверное, немного позже", - подчеркнул президент.

Меры против российских ДРГ в Купянске

Что касается этого города, то в районе Купянска продолжаются жесткие действия и там есть соответствующие украинские силы.

"Там у нас действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить. В середине города контрдиверсионные меры проходят, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", - сказал Зеленский.

Другие направления на фронте

Что касается Сумского направления, там постоянно есть результаты. Новопавловское направление - на сегодня без особенностей. Что касается Запорожского направления, то у россиян не хватает сил, поэтому чтобы показать успех, они все бросают на Покровск и Доброполье.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение вглубь обороны россиян на Добропольском направлении составляет от 3 до 7 км. По его словам, с начала контрнаступления на этом отрезке фронта освобождено семь населенных пунктов.

Также сообщалось, что россияне полезли в Купянск через недействующую газовую трубу, но их уничтожают и берут в плен. Более того, удалось затопить три трубы из четырех, которыми они пытаются добираться до окраин города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДобропольеПокровскКупянскВойна в Украине