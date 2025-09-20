Зеленский об успехах на фронте: россиян окружают под Добропольем и зачищают в Купянске

Контрнаступление в районах Доброполья и Покровска

По словам президента, там россияне хотели окружить Силы обороны, но благодаря контрнаступательным действиям именно украинские войска окружают врага.

"На сегодня где-то около 330 кв. километров под нашим контролем - освобождено 160 и более 170 зачищено от врага. Мы понимаем, что именно туда они сейчас будут перебрасывать личный состав, чтобы сохранить позиции", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас враг подтянул туда 61-ю бригаду морской пехоты, чтобы не допустить продвижения Сил обороны.

"Непросто говорить об успехе, когда мы защищаемся, но я считаю, что это успех Вооруженных сил Украины. Выводы можно будет делать, наверное, немного позже", - подчеркнул президент.

Меры против российских ДРГ в Купянске

Что касается этого города, то в районе Купянска продолжаются жесткие действия и там есть соответствующие украинские силы.

"Там у нас действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить. В середине города контрдиверсионные меры проходят, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", - сказал Зеленский.

Другие направления на фронте

Что касается Сумского направления, там постоянно есть результаты. Новопавловское направление - на сегодня без особенностей. Что касается Запорожского направления, то у россиян не хватает сил, поэтому чтобы показать успех, они все бросают на Покровск и Доброполье.