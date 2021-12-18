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Зеленский упростил предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность страны. Верховная рада приняла документ во втором чтении 14 декабря, за него проголосовали 285 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Подписан закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц", - говорится в сообщении.

Верховная рада приняла законопроект №56300 во втором чтении 14 декабря. За него проголосовали 285 народных депутатов.

Закон позволяет получить украинский паспорт по упрощенной процедуре следующим категориям иностранцев:

  • гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений;
  • иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в Вооруженных силах Украины и лицам, принимавшим непосредственное участие в Антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

Подробнее о законе о получении гражданства по упрощенной процедуре - в материале РБК-Украина.

Напомним, этот законопроект Верховная рада в первом чтении поддержала в начале ноября.

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Владимир ЗеленскийДонбасс