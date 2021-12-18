Зеленський спростив надання громадянства іноземцям, які захищали Україну

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощене отримання українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність і недоторканність країни. Верховна рада прийняла документ у другому читанні 14 грудня, за нього проголосували 285 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Підписано закон "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб", - йдеться в повідомленні.
Верховна рада прийняла законопроєкт №56300 у другому читанні 14 грудня. За нього проголосували 285 народних депутатів.
Закон дозволяє отримати український паспорт за спрощеною процедурою наступним категоріям іноземців:
Докладно про закон про отримання громадянства за спрощеною процедурою - у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, цей законопроєкт Верховна рада у першому читанні підтримала на початку листопада.