Зеленский упростил предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность страны. Верховная рада приняла документ во втором чтении 14 декабря, за него проголосовали 285 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Подписан закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц", - говорится в сообщении.
Верховная рада приняла законопроект №56300 во втором чтении 14 декабря. За него проголосовали 285 народных депутатов.
Закон позволяет получить украинский паспорт по упрощенной процедуре следующим категориям иностранцев:
- гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений;
- иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в Вооруженных силах Украины и лицам, принимавшим непосредственное участие в Антитеррористической операции/операции Объединенных сил.
Подробнее о законе о получении гражданства по упрощенной процедуре - в материале РБК-Украина.
Напомним, этот законопроект Верховная рада в первом чтении поддержала в начале ноября.