ru ua
Сб, 18 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский упростил предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину

Новина українською →
Киев, Суббота 18 декабря 2021 18:33
Зеленский упростил предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность страны. Верховная рада приняла документ во втором чтении 14 декабря, за него проголосовали 285 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Подписан закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц", - говорится в сообщении.

Верховная рада приняла законопроект №56300 во втором чтении 14 декабря. За него проголосовали 285 народных депутатов.

Закон позволяет получить украинский паспорт по упрощенной процедуре следующим категориям иностранцев:

  • гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений;
  • иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в Вооруженных силах Украины и лицам, принимавшим непосредственное участие в Антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

Подробнее о законе о получении гражданства по упрощенной процедуре - в материале РБК-Украина.

Напомним, этот законопроект Верховная рада в первом чтении поддержала в начале ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Донбасс
NEWS
Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году
Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах