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Зеленський спростив надання громадянства іноземцям, які захищали Україну

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Київ, Субота 18 грудня 2021 18:33
Зеленський спростив надання громадянства іноземцям, які захищали Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощене отримання українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність і недоторканність країни. Верховна рада прийняла документ у другому читанні 14 грудня, за нього проголосували 285 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Підписано закон "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб", - йдеться в повідомленні.

Верховна рада прийняла законопроєкт №56300 у другому читанні 14 грудня. За нього проголосували 285 народних депутатів.

Закон дозволяє отримати український паспорт за спрощеною процедурою наступним категоріям іноземців:

  • громадянам РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання;
  • іноземцям та особам без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом у Збройних силах України та особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції Об'єднаних сил.

Докладно про закон про отримання громадянства за спрощеною процедурою - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, цей законопроєкт Верховна рада у першому читанні підтримала на початку листопада.

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