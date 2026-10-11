Зеленський уперше відреагував на оголошення Трампом "енергетичного перемир’я" між Україною та РФ

Нагадаємо, 11 жовтня Трамп вкотре заявив про "енергетичне перемирʼя" між Україною та РФ, а також закликав його "не порушувати".

До речі, раніше Зеленський пояснив, коли Україна може зупинити удари по російських НПЗ.

Окрім того, президент висунув чітку вимогу для проведення виборів - її має виконати російський диктатор Володимир Путін.