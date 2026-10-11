Зеленский впервые отреагировал на объявление Трампом "энергетического перемирия" между Украиной и РФ

Украина не договаривалась с Россией о начале энергетического перемирия между странами с 11 октября.
Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аxios.
Украинский лидер впервые отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа на этот счет.
"Объявление о прекращении огня стало для меня новостью. Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина тоже согласится. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начинается перемирие. Мы готовы и примем его", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 11 октября Трамп в очередной раз заявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ, а также призвал его "не нарушать".
Кстати, ранее Зеленский объяснил, когда Украина может остановить удары по российским НПЗ.
Кроме того, президент выдвинул четкое требование для проведения выборов - его должен выполнить российский диктатор Владимир Путин.