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Зеленский впервые отреагировал на объявление Трампом "энергетического перемирия" между Украиной и РФ

18:04 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина не договаривалась с Россией о начале энергетического перемирия между странами с 11 октября.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аxios.

Украинский лидер впервые отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа на этот счет.

"Объявление о прекращении огня стало для меня новостью. Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина тоже согласится. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начинается перемирие. Мы готовы и примем его", - подчеркнул Зеленский.

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