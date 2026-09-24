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Зеленський уперше відреагував на чутки про "напружену" зустріч із фон дер Ляєн

11:22 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Зеленський уперше відреагував на чутки про "напружену" зустріч із фон дер Ляєн Фото: Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський (Getty Images)
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Нова зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн була "абсолютно позитивною". Окрім того, вдалося обговорити багато важливих питань.

Про це журналістам заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави вирішив прокоментувати дані деяких медіа про те, що останні переговори Зеленського та фон дер Ляєн були "напруженими".

ЗМІ стверджували, що глава ЄК висунула президенту України низку вимог, після виконання яких Київ може отримати фінансову допомогу від Брюсселя.

Однак, за словами Зеленського, цю зустріч він би не назвав складною, оскільки вона була підготовлена.

"Ми з нею мали розмову телефоном до цього, ми обговорили деякі питання", - пояснив Зеленський.

Глава держави уточнив, що цього разу в центрі їхньої уваги був дефіцит фінансування через зростання вартості війни.

Окрім того, обговорювалася прив'язка частини європейського фінансування до ухвалення важливих законів у Верховній Раді. Зеленський пояснив своїй візаві, що український парламент не може працювати у звичайному режимі під час воєнного стану.

"Ми домовились, вони посидять і подумають, як частину грошей закрити з другого траншу, наблизити гроші, тому що нам потрібні гроші на дрони", - додав Зеленський.

До речі, раніше Зеленський розповів, як намагався домовитися з президентом США Дональдом Трампом про посилення української ППО.

Окрім того, президент зізнався, як доводиться "по крихтах" збирати сотні ракет у союзників.

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