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Зеленский впервые отреагировал на слухи о "напряженной" встрече с фон дер Ляйен

11:22 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Зеленский впервые отреагировал на слухи о "напряженной" встрече с фон дер Ляйен Фото: Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Getty Images)
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Новая встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен была "абсолютно позитивной". Кроме того, удалось обсудить много важных вопросах.

Об этом журналистам заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Глава государства решил прокомментировать сообщения некоторых СМИ о том, что последние переговоры Зеленского и фон дер Ляйен были "напряженными".

СМИ утверждали, что глава ЕК выдвинула президенту ряд требований, после выполнения которых Киев может получить финансовую помощь от Брюсселя.

Однако, по словам Зеленского, эту встречу он не назвал бы сложной, поскольку она была подготовлена.

"Мы с ней разговаривали по телефону до этого, мы обсудили некоторые вопросы", - объяснил Зеленский.

Глава государства уточнил, что на этот раз в центре их внимания находился дефицит финансирования из-за роста стоимости войны.

Кроме того, обсуждалась привязка части европейского финансирования к принятию важных законов Верховной Радой. Зеленский объяснил своему визави, что украинский парламент не может работать в обычном режиме во время военного положения.

"Мы договорились, они посидят и подумают, как часть денег закрыть со второго транша, приблизить деньги, потому что нам нужны деньги на дроны", - добавил Зеленский.

Кстати, ранее Зеленский рассказал, как пытался договориться с президентом США Дональдом Трампом об усилении украинской ПВО.

Кроме того, президент признался, как приходится "по крохам" собирать сотни ракет у союзников.

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