Зеленський уперше прокоментував кадровий скандал в АОЗ

Президент України Володимир Зеленський уперше прокоментував кадровий скандал у Міністерстві оборони, пов'язаний із керівництвом Агеніції оборонних закупівель. За його словами, міністр Рустем Умєров має право ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Associated Press.
"У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що паузи в підтримці нашої армії - від дронів до ППО - це будуть не тільки втрати у військових, втрати цивільного населення, буде більше ударів. Він не може робити жодної паузи в поставках", - відповів Зеленський на прохання прокоментувати, який вигляд скандал матиме в очах західних партнерів.
За його словами, Умєров має право робити все, щоб не було перерв у постачанні. Особливо якщо є інституційні проблеми з підписанням контрактів або сигнали про зниження підтримки ЗСУ, оскільки "не може бути пауз у термінових рішеннях".
Зеленський підкреслив, що більша частина фінансування зосереджена на закупівлях для армії.
"І якщо є гроші, а якась поставка не прийшла, то міністр має зробити все, щоб більше таких проблем не було. Тому що це наше життя, і це найголовніше. І він це виконує", - додав Зеленський.
Минулого тижня наглядова рада Агенції оборонних закупівель погодила продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою. Однак міністр Рустем Умєров заявив, що контракт із Безруковою не продовжать, а замість неї АОЗ тимчасово очолить Арсен Жумаділов (також директор ДП "Державний оператор тилу".
Проблема в тому, що управління АОЗ здійснюється на принципах корпоративного управління. Безрукова назвала рішення міністра тиском. Протягом цього тижня кадровий скандал супроводжувався плутаниною в Єдиному державному реєстрі, в якому кілька разів змінювався керівник Агенції. У п'ятницю міністерство остаточно заявило, що з Мариною Безруковою не продовжуватимуть контракт.
Докладніше читайте в матеріалі "Скандал у Міноборони. Чому Умеров змінив керівництво АОЗ і що не так із закупівлею зброї".
Нагадаємо, раніше перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що питання щодо Безрукової з'явилися ще влітку 2024 року, але міністерство вирішило дати їй доопрацювати контракт.
Крім того, у Міноборони запевнили, що через цю ситуацію немає загрози для оборонних закупівель.
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