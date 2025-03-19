Зеленський: умови Путіна щодо 30-денного перемир'я - спроба послабити Україну

Як відзначив Зеленський, Росія хотітиме, щоб партнери припинили підтримку України, оскільки це означатиме послаблення позицій нашої країни.

"Коли ми говоримо про припинення допомоги, наприклад, важлива допомога - обмін розвідданими? Важлива. Що найголовніше? Що ми втрачаємо? Наприклад, ми втрачаємо точність польоту або виходу балістики. Для чого це Путіну, якщо він не хоче нас вбивати?", - пояснив Зеленський.

Він додав, що вимоги Путіна свідчать лише про продовження війни, у зв'язку з чим не потрібно йти на поступки в питанні допомоги України.

"Навпаки - треба посилювати допомогу Україні, тому що це сигнал, що Україна готова до будь-яких сюрпризів від росіян", - додав він.