Зеленский: условия Путина по 30-дневному перемирию - попытка ослабить Украину

Условия диктатора Российской Федерации (РФ) Владимира Путина по 30-дневному перемирию свидетельствуют лишь о продолжении полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом.
Как отметил Зеленский, Россия будет хотеть, чтобы партнеры прекратили поддержку Украины, поскольку это будет означать ослабление позиций нашей страны.
"Когда мы говорим о прекращении помощи, например, важна ли помощь - обмен разведданными? Важна. Что самое главное? Что мы теряем? Например, мы теряем точность полета или выхода баллистики. Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать?", - пояснил Зеленский.
Он добавил, что требования Путина свидетельствуют лишь о продолжении войны, в связи с чем не нужно идти на уступки в вопросе помощи Украине.
"Наоборот - надо усиливать помощь Украине, потому что это сигнал, что Украина готова к любым сюрпризам от россиян", - добавил он.
В марте, во время встречи американской и украинской делегации, Киев поддержал предложение Вашингтона о введении 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта.
В частности этот вопрос обсуждал глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора с диктатором Путиным. Последний согласился на взаимный отказ сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. В то же время он выдвинул ряд требований, среди которых, например, "остановка принудительной мобилизации в Украине", а также полное прекращение иностранной поддержки.
Подробнее о том, о чем договорились стороны по версии Белого дома и версии Кремля - читайте в материале РБК-Украина.
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