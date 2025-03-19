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Зеленский: условия Путина по 30-дневному перемирию - попытка ослабить Украину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Условия диктатора Российской Федерации (РФ) Владимира Путина по 30-дневному перемирию свидетельствуют лишь о продолжении полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом.

Как отметил Зеленский, Россия будет хотеть, чтобы партнеры прекратили поддержку Украины, поскольку это будет означать ослабление позиций нашей страны. 

"Когда мы говорим о прекращении помощи, например, важна ли помощь - обмен разведданными? Важна. Что самое главное? Что мы теряем? Например, мы теряем точность полета или выхода баллистики. Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать?", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что требования Путина свидетельствуют лишь о продолжении войны, в связи с чем не нужно идти на уступки в вопросе помощи Украине.

"Наоборот - надо усиливать помощь Украине, потому что это сигнал, что Украина готова к любым сюрпризам от россиян", - добавил он.

 

Возможное 30-дневное перемирие

В марте, во время встречи американской и украинской делегации, Киев поддержал предложение Вашингтона о введении 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта.

В частности этот вопрос обсуждал глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора с диктатором Путиным. Последний согласился на взаимный отказ сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. В то же время он выдвинул ряд требований, среди которых, например, "остановка принудительной мобилизации в Украине", а также полное прекращение иностранной поддержки.

Подробнее о том, о чем договорились стороны по версии Белого дома и версии Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

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