Зеленский: условия Путина по 30-дневному перемирию - попытка ослабить Украину

Как отметил Зеленский, Россия будет хотеть, чтобы партнеры прекратили поддержку Украины, поскольку это будет означать ослабление позиций нашей страны.

"Когда мы говорим о прекращении помощи, например, важна ли помощь - обмен разведданными? Важна. Что самое главное? Что мы теряем? Например, мы теряем точность полета или выхода баллистики. Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать?", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что требования Путина свидетельствуют лишь о продолжении войны, в связи с чем не нужно идти на уступки в вопросе помощи Украине.

"Наоборот - надо усиливать помощь Украине, потому что это сигнал, что Украина готова к любым сюрпризам от россиян", - добавил он.