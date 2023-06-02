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Зеленський про укриття в Києві: такий рівень недбалості не перекрити виправданнями

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Києві частина укриттів і досі недоступні для людей, а в деяких частинах міста їх взагалі нема. Такий рівень недбалості не перекрити виправданнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Провів Ставку. Нагальні безпекові питання. Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні", - йдеться у заяві.

За його словами, відповідальними за це є глава МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"На жаль, і сьогодні, після всього, кияни знов і знов публікують інформацію про недоступність укриттів. Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста", - сказав президент.

Зеленський додав, що такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями.

Трагедія через зачинене укриття у Києві

Вчора вночі росіяни вкотре обстріляли Київ. Наші захисники збили усі ворожі ракети, проте через падіння уламків загинуло троє людей - вони хотіли потрапити до укриття, але не змогли цього зробити, адже воно було закрите.

Після цього у Києві ухвалили рішення щодо цілодобового доступу до укриттів.

Реакція Зеленського

Президент України заявив, що укриття мають бути відкритими цілодобово. Забезпечити їх наявність та доступність - це обовʼязок місцевої влади.

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