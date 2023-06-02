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Зеленский об укрытиях в Киеве: такой уровень халатности не перекрыть оправданиями

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киеве часть укрытий до сих пор недоступны для людей, а в некоторых частях города их вообще нет. Такой уровень халатности не перекрыть оправданиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел Ставку. Неотложные вопросы безопасности. Очевидна жесткая реакция на гибель людей в Киеве из-за закрытого укрытия. Есть поручение о проверке защитных сооружений в Киеве и по всей стране", - говорится в заявлении.

По его словам, ответственными за это являются глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"К сожалению, и сегодня, после всего, киевляне вновь и вновь публикуют информацию о недоступности укрытий. Не просто о закрытых укрытиях, а о заваренных входах в укрытия, об отсутствии укрытий вообще в некоторых частях города", - сказал президент.

Зеленский добавил, что такой уровень халатности в городе не перекрыть какими-то там оправданиями.

Трагедия из-за закрытого укрытия в Киеве

Вчера ночью россияне в очередной раз обстреляли Киев. Наши защитники сбили все вражеские ракеты, однако из-за падения обломков погибли три человека - они хотели попасть к укрытию, но не смогли этого сделать, ведь оно было закрыто.

После этого в Киеве приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям.

Реакция Зеленского

Президент Украины заявил, что укрытия должны быть открыты круглосуточно. Обеспечить их наличие и доступность - это обязанность местных властей.

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