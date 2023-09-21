Зеленський: Україна з Румунією і Болгарією хочуть збільшити транзит "Шляхами солідарності"

Такі переговори відбулися на полях 78 сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку (США).

"Ми створили спільну координаційну платформу з питань експорту й транзиту української аграрної продукції. Ця платформа має й надалі працювати та сприяти розв’язанню всіх проблемних питань у сфері агропродукції", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що Україна як майбутній член ЄС має спільно працювати над постійною лібералізацією торгівлі та "недопущенням будь-яких односторонніх обмежень".

"Разом з Румунією та Болгарією ми шукаємо способи збільшення транзиту "Шляхами солідарності". Саме через територію Румунії забезпечується понад 60% транзиту українського зерна, яке проходить "Шляхами солідарності" Євросоюзу", - звернув увагу Зеленський.

Крім того, додав він, Україна, ЄС, Болгарія та Румунія обговорили альтернативні шляхи, які "дозволять суттєво наростити транзит та одночасно зменшити навантаження на румунський та болгарський внутрішні ринки".

Гуманітарний "зерновий коридор"

Нагадаємо, минулого місяця Україна оголосила про створення "гуманітарного коридору" в Чорному морі для звільнення кораблів, які застрягли в її портах з того часу, як РФ вторглася в лютому 2022 року, і для обходу фактичної блокади після того, як Росія вийшла з угоди про безпечний експорт зерна.

За даними Bloomberg, після того, як перше судно із зерном залишило український порт Чорноморськ, світові ціни на пшеницю знизилися.