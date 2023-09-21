Зеленский: Украина с Румынией и Болгарией хотят увеличить транзит "Путями солидарности"

Такие переговоры состоялись на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

"Мы создали общую координационную платформу, которая позволяет нам поддерживать активный диалог и находить ответы на все проблемные вопросы в сфере агропродукции", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Украина как будущий член ЕС должна совместно работать над постоянной либерализацией торговли и "недопущением каких-либо односторонних ограничений".

"Вместе с Румынией и Болгарией мы ищем способы увеличения транзита "Путями солидарности". Именно через территорию Румынии обеспечивается более 60% транзита украинского зерна, проходящего "Путями солидарности" Евросоюза", - обратил внимание Зеленский.

Кроме того, добавил он, Украина, ЕС, Болгария и Румыния обсудили альтернативные пути, которые "позволят существенно нарастить транзит и одновременно уменьшить нагрузку на румынский и болгарский внутренние рынки".

Гуманитарный "зерновой коридор"

Напомним, в прошлом месяце Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения кораблей, застрявших в ее портах с тех пор, как РФ вторглась в феврале 2022 года, и для обхода фактической блокады после того, как Россия вышла из соглашения о безопасном экспорте зерна.

По данным Bloomberg, после того, как первое судно с зерном покинуло украинский порт Черноморска, мировые цены на пшеницу снизились.