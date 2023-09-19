Світові ціни на пшеницю падають після того, як судно із зерном вийшло з Чорноморська

Світові ціни на пшеницю знижуються після того, як перше судно із зерном залишило український порт Чорноморськ. Ф'ючерси на пшеницю 19 вересня подешевшали на 1,3% до 5,84 доларів за бушель після зниження на 2,2% напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Одне із двох суден залишило Чорноморськ із 3000 тоннами пшениці і прямує до Босфору, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Ще одне судно знаходиться у порту з пшеницею для Єгипту, додав він. Вони прибули у суботу.

П'ять суден залишили Одесу після припинення зернової угоди, але все це були судна, що застрягли в Україні з початку війни, а не судна, із зерном.

Як зазначає Bloomberg, поки що зарано говорити про те, чи нададуть зусилля Києва з відкриття коридору суттєву допомогу експорту. Ринок чекає на реакцію Росії, яка заявила, що розглядатиме будь-які судна, що прямують до портів України, як потенційно перевозять зброю. У серпні російський військово-морський флот обстріляв судно, щоб змусити його зупинитись для перевірки.

Україна є великим експортером зерна і історично відправляла сільськогосподарську продукцію по всьому світу зі своїх чорноморських портів, заблокованих після виходу Москви із зернової угоди. Це змусило Київ використовувати складні та дорогі річкові, залізничні та автомобільні маршрути для доставки врожаю за кордон, але в останні тижні вони також зазнавали ударів російських дронів.

Цього року ф'ючерси на пшеницю знизилися приблизно на 26% після небувалих урожаїв у деяких частинах Північної півкулі, включаючи Росію.

Гуманітарний коридор

Минулого місяця Україна оголосила про створення "гуманітарного коридор " в Чорному морі для звільнення кораблів, які застрягли в її портах з того часу, як Росія вторглася в лютому 2022 року, і для обходу фактичної блокади після того, як Росія вийшла з угоди про безпечний експорт зерна.

Судно Resilient Africa з 3 тисяч тонн пшениці 19 вересня вийшло з порту Чорноморськ і рухається в напрямку Босфору. Відправлення судна є перевіркою спроможності України знову відкрити морські шляхи, коли Росія намагається відновити фактичну блокаду.