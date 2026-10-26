Зеленський: Україна проведе переговори зі США через затримку ракет для Patriot

Глава держави розповів про доповідь глав Міноборони та МЗС, а також головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації з постачанням перехоплювачів для ППО.

"Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що продовжується розмова і з іншими країнами щодо ракет для української ППО.