Зеленський: Україна проведе переговори зі США через затримку ракет для Patriot

Україна майже місяць очікує на підпис глави Пентагону Піта Гегсета щодо ракет для Patriot та NASAMS. Через це Київ проведе із Вашингтоном переговори з цього питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Глава держави розповів про доповідь глав Міноборони та МЗС, а також головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації з постачанням перехоплювачів для ППО.
"Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що продовжується розмова і з іншими країнами щодо ракет для української ППО.
Нагадаємо, адміністрація Трампа не схвалила передачу Україні протиракетних комплексів, необхідних для захисту від російських ракетних ударів. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для Patriot.
Зазначимо, начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що запасів ракет для Patriot Україні могло б вистачити на кілька років, якби значну частину перехоплювачів не використали на Близькому Сході.