Витрачених на Близькому Сході ракет Patriot вистачило б Україні на кілька років, - Ігнат

Україні могло б вистачити ракет для Patriot на кілька років, якби значну частину перехоплювачів не витратили на Близькому Сході. Водночас бойовий досвід допоміг ЗСУ змінити тактику їх застосування.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він пояснив, що українські військові за час повномасштабної війни змінили підходи до застосування американських комплексів. Зокрема, вони навчилися використовувати Patriot у різних тактичних ситуаціях і раціональніше витрачати дорогі ракети-перехоплювачі.

Як Україна змінила тактику застосування Patriot

За словами Ігната, український досвід застосування Patriot суттєво відрізняється від підходів, які використовують інші країни. Один із прикладів - можливість застосовувати комплекс не лише зі стаціонарних позицій, а й для засідок із подальшою зміною місця розташування.

"Наприклад, можна використовувати Patriot не як стаціонарний комплекс, як американці тримають його на аеродромах чи базах, а зробити його, умовно кажучи, "блукаючим": поставити в засідку, збити п'ять бортів і неушкодженим повернутися", - пояснив речник Повітряних сил.

Він згадав і випадок у Брянській області, навівши його як приклад можливостей українських військових під час застосування американських систем ППО.

Чому виник дефіцит ракет

Ще одна відмінність стосується витрат боєприпасів. За словами Ігната, українські розрахунки навчилися застосовувати одну ракету проти однієї цілі, тоді як на Близькому Сході в окремих випадках могли запускати по вісім перехоплювачів одночасно.

Він пояснив, що Patriot має три режими роботи: автоматичний, напівавтоматичний і ручний.

За його словами, в автоматичному режимі система може випустити значну кількість перехоплювачів. Через це за відсутності відповідного бойового досвіду на одну ціль могли спрямовувати одразу весь пакет ракет із пускової установки.

"Через відсутність такого досвіду вони могли на один Shahed чи одну балістичну ракету випустити одразу весь пакет протиракет із пускової", - додав Ігнат.

За його оцінкою, кількості ракет, використаних на Близькому Сході, могло б вистачити Україні на кілька років роботи цих систем.

"Тому ми й зараз опинилися в тій кризі, в якій є, тому що того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б ще на кілька років бойової роботи системами Patriot", - підсумував Ігнат.