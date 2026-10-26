RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Зеленский: Украина проведет переговоры с США из-за задержки ракет для Patriot

14:24 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS. Поэтому Киев проведет с Вашингтоном переговоры по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о докладе глав Минобороны и МИД, а также главнокомандующего ВСУ по ситуации с поставками перехватчиков для ПВО.

"Работаем на нескольких направлениях: с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, которые имеют запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, в течение почти месяца ожидаем подпись господина Хегсета по ракетам для "петриотов" и "насамсов". Поручил еще раз проговорить это с американской стороной", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что продолжается разговор и с другими странами по ракетам для украинского ПВО.

Напомним, администрация Трампа не одобрила передачу Украине противоракетных комплексов, необходимых для защиты от российских ракетных ударов. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для Patriot.

Отметим, начальник управления коммуникаций Командования ПС ВСУ Юрий Игнат заявил, что запасов ракет для Patriot Украине могло бы хватить на несколько лет, если бы значительную часть перехватчиков не использовали на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиПВОВойна в УкраинеРакеты