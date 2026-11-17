Україна запропонувала 10 населених пунктів для проведення гуманітарної операції за прикладом Олешок на Херсонщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що отримав доповідь щодо гуманітарної операції в Олешках і надання допомоги українцям, які були евакуйовані на підконтрольну Україні територію.

"Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції", - заявив президент.

Зеленський додав, що команда України буде обговорювати це питання з американськими посередниками.

Гуманітарна місія в Олешках

Нагадаємо, в Олешках з 27 жовтня до 1 листопада діяв режим тиші для проведення гуманітарної місії.

Зазначимо, евакуйовані жителі міста 31 жовтня прибули в Україну через Білорусь, а гуманітарний конвой вивіз понад 750 людей. Частина з них поїхала до Росії, але більшість повернулась до України.