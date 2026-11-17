Украина предложила 10 населенных пунктов для проведения гуманитарной операции по примеру Олешек на Херсонщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Отметим, эвакуированные жители города 31 октября прибыли в Украину через Беларусь , а гуманитарный конвой вывез более 750 человек. Часть из них уехала в Россию, но большинство вернулось в Украину.

Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал режим тишины для проведения гуманитарной миссии.

Зеленский добавил, что команда Украины будет обсуждать этот вопрос с американскими посредниками.

"Украина предложила еще 10 пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, нуждающихся в аналогичной гуманитарной операции", - заявил президент.

Глава государства рассказал, что получил доклад по гуманитарной операции в Олешках и оказании помощи украинцам, эвакуированным на подконтрольную Украине территорию.

Позже российский диктатор заявил, что в Константиновке можно организовать гуманитарную миссию по примеру Олешек на Херсонщине.

В то же время украинская сторона предупредила, что Россия может использовать паузу для ротации войск и усиления своих позиций.