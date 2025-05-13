Зеленський: Україну просили не атакувати Росію під час "Дня перемоги", слово стримано

Китай й інші країни просили Україну не обстрілювати Росію з 8 по 10 травня, оскільки Москву відвідуватимуть низка лідерів інших держав. Київ, своєю чергою, стримав слово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції.