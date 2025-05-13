Зеленский: Украину просили не атаковать Россию во время "Дня победы", слово сдержано

Китай и другие страны просили Украину не обстреливать Россию с 8 по 10 мая, поскольку Москву будут посещать ряд лидеров других государств. Киев, в свою очередь, сдержал слово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.