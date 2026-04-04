Зеленський: Україна і Туреччина планують будувати газову інфраструктуру

За словами Зеленського, він обговорив з Ердоганом відносини між двома країнами, ситуацію в Європі та на Близькому Сході.

"Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу", - наголосив президент

За результатами зустрічі сторони домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. В першу чергу мова про ті речі, якими Україна може підтримати Туреччину, а саме: експертиза, технології і досвід. Найближчим днями команди фіналізують деталі.

Окрім того, лідери країн обговорили майбутні проєкти у газовій сфері

"Обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ", - уточнив Зеленський.

Резюмуючи український лідер висловив слова подяки президенту і народу Туреччини за підтримку незалежності і територіальної цілісності України.