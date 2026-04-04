RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский: Украина и Турция планируют строить газовую инфраструктуру

19:37 04.04.2026 Сб
2 мин
Страны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обсудили будущие проекты
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где провел встречу с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о сотрудничестве государства и обсудили будущие планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского президента.

По словам Зеленского, он обсудил с Эрдоганом отношения между двумя странами, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

"Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли дать больше безопасности народам в каждой части мира", - подчеркнул президент

По результатам встречи стороны договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. В первую очередь речь о тех вещах, которыми Украина может поддержать Турцию, а именно: экспертиза, технологии и опыт. В ближайшие дни команды финализируют детали.

Кроме того, лидеры стран обсудили будущие проекты в газовой сфере

"Обсудили практические шаги для реализации совместных проектов в развитии газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений", - уточнил Зеленский.

Резюмируя украинский лидер выразил слова благодарности президенту и народу Турции за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Украина и газ

Напомним, несколько дней назад источники РБК-Украина сообщили, что Украина планирует перенести период активного импорта газа для наполнения хранилищ на вторую половину года. Причиной этого стало резкое подорожание энергоресурсов из-за войны в Иране.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль недавно сообщил, что Украина и Болгария договорились о развитии "Вертикального газового коридора", что позволит существенно расширить объемы природного газа.

Также мы писали, что у власти есть примерно полгода, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону. Почему всего столько времени - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
