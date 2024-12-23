Зеленський: Україна готова підтримати Сирію після падіння режиму Асада

За словами Зеленського, на Ставці було обговорено роботу із Сирією після падіння режиму та втечі Башара Асада. Зокрема, була доповідь Служби зовнішньої розвідки та ГУР, а також міністра оборони і закордонних справ України.

"Визначаємось із нашою стратегією, конкретними кроками. Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів", - розповів Зеленський.

На його думку, для безпеки народу Сирії та загалом регіону необхідно прибрати будь-яку російську присутність у країні.

"Ми вдячні кожній країні та кожному лідеру, які зараз готові допомагати суспільству Сирії відновити нормальне життя й розбудувати ефективні державні інституції. Ми обовʼязково підтримаємо народ Сирії в продовольчій безпеці. Усі потрібні для цього рішення з нашого боку ухвалені, Україна готова до постачання продовольства," - сказав президент.

Падіння режиму Асада в Сирії

Минулого місяця у Сирії почалися активні бойові дії між повстанцями угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" і загонами Сирійської національної армії й армією диктатора Башара Асада.

Вже на початку грудня повстанці захопили ключові міста Сирії включно зі столицею Дамаском. Башар Асад втік до Росії, де йому надав притулок Володимир Путін.