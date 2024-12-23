Зеленский: Украина готова поддержать Сирию после падения режима Асада

По словам Зеленского, на Ставке была обсуждена работа с Сирией после падения режима и бегства Башара Асада. В частности, был доклад Службы внешней разведки и ГУР, а также министра обороны и иностранных дел Украины.

"Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров", - рассказал Зеленский.

По его мнению, для безопасности народа Сирии и в целом региона необходимо убрать любое российское присутствие в стране.

"Мы благодарны каждой стране и каждому лидеру, которые сейчас готовы помогать обществу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все необходимые для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставкам продовольствия", - сказал президент.

Падение режима Асада в Сирии

В прошлом месяце в Сирии начались активные боевые действия между повстанцами группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" и отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада.

Уже в начале декабря повстанцы захватили ключевые города Сирии, включая столицу Дамаск. Башар Асад бежал в Россию, где ему предоставил убежище Владимир Путин.