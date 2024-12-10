ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Сирії призначили голову перехідного уряду

Вівторок 10 грудня 2024 14:56
UA EN RU
У Сирії призначили голову перехідного уряду Фото: Мохаммед аль-Башир, голова перехідного уряду Сирії (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Мохаммеда аль-Башира призначили тимчасовим прем'єр-міністром Сирії. Він очолюватиме перехідний уряд до 1 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Як пише видання, Аль-Башир має тісні зв'язки з "Хайат Тахрір аш-Шам" - повстанською військовою коаліцією, яка очолила захоплення Дамаска.

BBC, своєю чергою, розповідає, що новоспечений тимчасовий голова уряду також керував створеною повстанцями адміністрацією, яка контролює райони на північному заході Сирії.

Падіння режиму у Сирії

У листопаді у Сирії розпочались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада. Як стверджували в угрупованні, метою повстанців було повалення режиму Башира Асада. Тим часом диктатор вже втік до Москви.

Як розповідає Reuters, Туреччина заздалегідь знала про плани повстанців щодо повалення режиму Асада.

Детально про розвиток подій у країні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Сирії
NEWS
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України