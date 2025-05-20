Зеленський: Україна готова до переговорів, але на столі мають бути реалістичні пропозиції

За словами Зеленського, він провів розмову з фінляндським колегою Александром Стуббом. Під час переговорів сторони:

проінформували один одного про контакти з партнерами;

обговорили деталі вчорашньої розмови з головою Білого дому Дональдом Трампом.

Як відзначив президент України, Росія наразі намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацією. Київ, своєю чергою, працює з Заходом над тим, що примусити росіян до іншої поведінки.

"Не маємо сумніву, що війна повинна закінчитися за столом переговорів. На столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки", - додав він.