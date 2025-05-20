Зеленский: Украина готова к переговорам, но на столе должны быть реалистичные предложения

Звонок Трампа Путину и Зеленскому

В течение 19 мая Трамп провел телефонные разговоры с диктатором России Владимиром Путиным и Зеленским. При этом с Зеленским он общался дважды: сначала позвонил ему, потом провел разговор с Путиным, а после этого снова вышел на связь с украинским президентом.

После завершения переговоров глава Белого дома отметил, что Российская Федерация и Украина должны сесть за стол переговоров для прекращения боевых действий и достижения завершения вооруженного конфликта.

Более подробная информация о разговоре Трампа с Путиным доступна в материале РБК-Украина.

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