Зеленский: Украина готова к переговорам, но на столе должны быть реалистичные предложения

Украина готова к любым результативным форматам переговоров, но Россия должна прекратить выдвигать нереалистичные условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, он провел разговор с финляндским коллегой Александром Стуббом. Во время переговоров стороны:
Как отметил президент Украины, Россия сейчас пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацией. Киев, в свою очередь, работает с Западом над тем, что принудить россиян к другому поведению.
"Не сомневаемся, что война должна закончиться за столом переговоров. На столе должны быть четкие и реалистичные предложения. Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия", - добавил он.
В течение 19 мая Трамп провел телефонные разговоры с диктатором России Владимиром Путиным и Зеленским. При этом с Зеленским он общался дважды: сначала позвонил ему, потом провел разговор с Путиным, а после этого снова вышел на связь с украинским президентом.
После завершения переговоров глава Белого дома отметил, что Российская Федерация и Украина должны сесть за стол переговоров для прекращения боевых действий и достижения завершения вооруженного конфликта.
Более подробная информация о разговоре Трампа с Путиным доступна в материале РБК-Украина.
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