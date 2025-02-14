Зеленський: Україна готова до обговорень, але США ще не мають плану

Україна готова до конструктивних переговорів, але Сполучені Штати Америки (США) поки що не підготували плану щодо завершення повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час розмови з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Я не бачу, що є готовий план у США. Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все . Від контингенту до гарантій безпеки. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.)", - заявив президент.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Вчора, 13 лютого, президент Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та Штатів на Мюнхенській конференції з безпеки. Втім, як розповів сьогодні голова конференції Хойсген, російським представникам не надавали акредитацію, у зв'язку з чим вони не будуть присутні на заході.

Спецпредставник США по Україні та Росії Кіт Келлог, своєю чергою, заявив, що Зеленський та Путін повинні провести переговори, а заяви Кремля щодо нібито нелегітимності українського лідера не спрацюють.

Тим часом державний секретар Штатів Марко Рубіо назвав можливі етапи мирної угоди щодо України.

Також очікується, що наступного тижня представники США, України та Росії проведуть зустріч у Саудівській Аравії.

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